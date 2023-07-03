أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، تأسيس «شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة»، بموجب قرار أصدره المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، كإحدى الكيانات التابعة للقطاع للمساهمة في استدامة المشروعات المملوكة للوزارة، وغيرها من الجهات في الدولة.

توجيهات وزير الإنتاج الحربي لشركة الصيانة

وكلّف وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، بالشركة، بإحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة، والإصلاح الفني.

وتتضمن اختصاصات الشركة الجديدة بحسب الوزارة، تنفيذ أعمال «التركيبات الكهروميكانيكية»، وأعمال «الكنترول» والتحكم الآلي، والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربي، بحسب تقرير صادر عن الوزارة.

وتختص الشركة الجديدة بتنفيذ أعمال التركيبات للماكينات وخطوط الإنتاج الجديدة داخل الوزارة، وتصميم وتنفيذ خطوط التبريد المركزي.

وتشتمل أنشطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة أيضًا، تصميم وتنفيذ شبكات الهواء، ومكافحة الحريق، والبخار، والغازات، وصيانة وإصلاح المولدات الكهربية، ومعدات مناولة المواد، والمصاعد الكهربائية، والتوريدات العمومية.

استغلال فائض قدرات شركة الصيانة لخدمة قطاعات أخرى

وبحسب تكليفات وزير الإنتاج الحربي للشركة؛ فإنّها ستستخدم فائض طاقتها في تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاع العام والقطاع الخاص.