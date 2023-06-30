وزير الإنتاج الحربي: نعيش «ملحمة بناء» بعد ثورة 30 يونيو

هنأ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المصريين بالذكرى الـ10 لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مؤكّدًا أنَّ مصر تعيش في السنوات التسع الأخيرة «ملحمة وطنية» للعمل والإنجاز والبناء في كل المجالات.

مصر حققت إنجازات هائلة منذ ثورة 30 يونيو

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات له بالتزامن مع ذكرى «الثورة»، إنَّ الدولة المصرية استطاعت منذ ثورة 30 يونيو تحقيق إنجازات هائلة في ضوء توجيهات قيادة سياسية رشيدة تستهدف تحقيق غدًا أفضل للمصريين.

وأضاف «محمد صلاح»: «لم يتوقف البناء منذ انطلاق الثورة، وأصبحنا جميعًا شهودًا على ما تم إقامته من مدن صناعية، ومدن سكنية جديدة، وتوفير ملايين من فرص العمل، وتطوير شبكة الطرق والكباري في كل ربوع الوطن».

وزارة الإنتاج الحربي جزء من ملحمة البناء والنماء

وتابع: «وزارة الإنتاج الحربي، حققت أيضًا العديد من الإنجازات منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، وتحديدًا خلال السنوات التسع الأخيرة، وقامت الوزارة بدور فعَّال في هذه الملحمة الوطنية لمسيرة الإنجاز، والتنمية، وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة».