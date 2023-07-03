مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية

أدانت «الخارجية المصرية» في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الاعتداء الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط 5 أشخاص، وإصابة 27 آخرين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء نتيجة الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، والانتهاك السافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنساني الدولي الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

تحذير من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي

وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.

وطالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليًا، بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته يومًا بعد يوم.