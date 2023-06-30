المتحدث باسم الخارجية: 30 يونيو ملحمة انتصرت للهوية الوطنية

في الثلاثين من يونيو، عام 2013 شهدت مصر حراكاً شعبياً هائلاً شغل صفحات التاريخ وأثر بشكل عميق على مسار البلاد، وجاءت ثورة 30 يونيو كنتيجة لتفاقم التحديات السياسية والاقتصادية التي كانت تواجهها مصر في ذلك الوقت، حيث تجمع الملايين من المصريين من مختلف الشرائح الاجتماعية في ميادين البلاد، مطالبين بالتغيير والإصلاح وتحقيق طموحاتهم لحياة أفضل ومستقبل مشرق.

مشهد تاريخي

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «احتفالاً بذكراها العاشرة…نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو.. تلك الملحمة الخالدة التي خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره، فكانت انتصاراً لهويته الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصري ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان».

تحول كبير في تاريخ مصر

وتمثل ثورة 30 يونيو تحولًا كبيرًا في تاريخ مصر، إذ أسهمت في فتح الباب أمام إعادة بناء الدولة على أسس أكثر عدالة وشمولية، تأكيدًا لهوية مصر الوطنية المتجذرة، واستطاعت البلاد أن ترسم بإرادتها مسارها وتحقق تطلعاتها في إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.