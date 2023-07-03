صحيفة صينية: بكين تطرح حلولا للأمن العالمي في منتدى السلام

في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات أمنية وتنموية غير مسبوقة، تحاول الصين طرح رؤية تهدف إلى تقديم حلول من أجل حماية التعددية، وتعزيز الحوار والمفاوضات بهدف حل النزاعات والصراعات محور التركيز في منتدى السلام العالمي الذي يعقد في بكين من أمس الأحد إلى اليوم ، ما أدى إلى تسليط الضوء على سياسات القوة والتحركات أحادية الجانب التي تقودها الولايات المتحدة، وذلك بحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية.

مبادرات رئيسية من أجل مصير مشترك للبشرية

وتابعت الصحيفة الصينية، أنه في مواجهة التغيرات العميقة في الوضع الدولي، طرحت بكين سلسلة من المبادرات الرئيسية، مثل مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، والتي تعمل على إثراء الدلالة والمسار العملي لمفهوم بناء المجتمع والمصير المشترك للبشرية، وضخ طاقة إيجابية قوية في السلام والتنمية العالميين، وذلك بحسب كلمة نائب الرئيس الصيني هان تشنج في كلمة له خلال افتتاح المنتدى.

العمل المشترك مع الدول الأخرى

وقال «هان»، إن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لحماية السلام والأمن العالميين، والسعي لتحقيق التنمية والازدهار العالميين، والدعوة إلى التعلم المتبادل بين الحضارات ، ومشاركة ثمار التنمية البشرية والأمن والحضارة.

وشدد «هان»، على حل النزاعات من خلال الحوار والتشاور، وأضاف هان إن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ، يجب أن يتخذوا موقفا واضحا لتعزيز محادثات السلام والوساطة في ضوء احتياجات وتطلعات الدول المعنية من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل النزاعات وتعزيز الأمن من خلال الحوار.