مبعوث الأمم المتحدة عن منتدى شباب العالم: يدعو لنشر السلام

وجهت جاياثما ويكراماناياكي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، الشكر لمصر لدعوتها في المشاركة في منتدى شباب العالم، قائلة إن المنتدى يدعو لنشر السلام والتناغم وسط هذا الجمع الكبير من الشباب، مبينة أنَّ جزء كبير من مهمتها تقوم على جعل الأمم المتحدة أكثر قربًا للشباب والعكس، مؤكّدة أنَّ أعظم أداة لتحقيق ذلك هي الشباب.

نتمنى صنع عالم يضمن تحقيق كل شاب لأحلامه

وأضافت «ويكراماناياكي»، خلال كلمتها في فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي، أنَّ هناك منظومة استراتيجية للأمم المتحدة تعني بحقوق الشباب في كل أنحاء العالم، بحيث يكون هناك عالم يضمن قدرة كل شاب في تحقيق أحلامه، وعالم يعترف بالشباب، ويبني صموده ومشاركته الإيجابية.

يجب ضمان مشاركة وتمثيل أفضل للشباب في كل أنحاء العالم

وأشارت مبعوث الأمم المتحدة، إلى أنَّ تحقيق تقدم في ذلك يكون من خلال ضمان مشاركة وتمثيل أفضل للشباب في كل الأنحاء بسبب جائحة كورونا، موضحة أنَّ مشكلة المناخ تذكر الجميع أنه ينبغي العمل من أجل تحقيق التنمية من خلال قفزات إلى الأمام حتى في ظل الظروف العصيبة.

وتابعت أنَّ جميع التجارب أثبتت نجاح الشباب في تحدي كل العوائق، مبين أنَّ الاعتماد عليهم فرصة جيدة لصياغة مستقبل أفضل.