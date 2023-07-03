إزالة فورية لـ13 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ 13 حالة ازالة فورية لتعديات على أراض زراعية ومخالفات بناء بمركزي القوصية ومركز اسيوط وحي غرب.

تعديات على أراض زراعية

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بمركزي القوصية وأسيوط وحي غرب، تمكنت من إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وبمخالفات بناء خلال يوم واحد، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز القوصية أسفرت عن تنفيذ 11 قرار.

حملات مستمرة

وأشار المحافظ إلى إزالة مخالفات بناء على أراض زراعية بقرية سلامة بمركز أسيوط، وذلك تحت اشراف ومشاركة حسنى درويش رئيس المركز، وإزالة مخالفة بناء وشدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بمنطقة البركة، بجوار محطة الصرف بحي غرب.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كل الأجهزة المعنية، من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام، وجميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقانون.