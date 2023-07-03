تنفيذ 2000 مشروع خدمي في قرى 7 مراكز بأسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا، للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الجديدة.

نسب تنفيذ المشروعات

واستعرض المحافظ مع المسؤولين والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة بالقرى المستهدفة، حيث يُجرى العمل في 2000 مشروعًا بـ7 مراكز على مستوى المحافظة، وتم مناقشة واستعراض نسب التنفيذ النهائية لأعمال توصيل شبكات الغاز وأعمال الرصف الجارية في الطرق الرئيسية والوحدات والمراكز الصحية ووحدات التضامن الإجتماعي، مشددًا على تذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تحسين الخدمات للمواطنين

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين جميع الأجهزة والقطاعات في المحافظة وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تقف حائلًا أمام عمليات التنفيذ.

وراجع «سعد» مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في المحافظة في مختلف القطاعات، والتي تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا، وبتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا، بتكلفة 259 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات.