البورصة تستأنف التداولات بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى غدا

تستأنف البورصة المصرية العمل، غدًا الثلاثاء، بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

الثلاثاء أولى جلسات التداول

وتستهل البورصة المصرية، التداولات بداية من يوم غدًا الثلاثاء، لتكون أولى جلسات التداول بعد إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

وكانت البورصة المصرية، قد عطلت أعمالها بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، بمناسبة إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

مكاسب البورصة خلال الربع الثاني

ونجحت البورصة المصرية، في تحقيق مكاسب خلال الربع الثاني من العام الجاري على مستوى المؤشرات والقيمة السوقية للشركات المدرجة، لتحقق مكاسب سوقية 113 مليار جنيه، وفقًا لتقرير البورصة المصرية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 7.59% خلال الربع الثاني من العام 2023 إلى مستوى 17665.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 25.96% عند مستوى 3535.71 نقطة.

رأس المال السوقي وقيم التداولات

وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة 1.162 تريليون جنيه بمكاسب 113 مليار جنيه، وفقًا لتقرير البورصة المصرية.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 179.8 مليار جنيه بحجم تداول 44.37 مليار سهم عبر 4.28 مليون صفقة.