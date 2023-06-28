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البورصة تحقق 113 مليار جنيه مكاسب سوقية خلال الربع الثاني من 2023

كتب:

وليد عبد السلام
06:19 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

نجحت مؤشرات البورصة المصرية، في إنهاء تعاملات الربع الثاني من العام الحالي على ارتفاع جماعي، ومكاسب سوقية بلغت 113 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 7.59% خلال الربع الثاني من العام 2023 إلى مستوى 17665.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 25.96% عند مستوى 3535.71 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 23.86%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 23.86%، عند مستوى 5197.46 نقطة خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 13.27% عند مستوى 3262 نقطة.

وكشف تقرير البورصة المصرية، أنّ رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة سجل 1.162 تريليون جنيه بمكاسب 113 مليار جنيه.

قيمة التداول

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 179.8 مليار جنيه بحجم تداول 44.37 مليار سهم عبر 4.28 مليون صفقة.

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