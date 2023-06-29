البورصة المصرية تحقق 24.8 مليار جنيه مكاسب سوقية خلال شهر يونيو

اختتمت البورصة المصرية تعاملات شهر يونيو 2023 على ارتفاع جماعي، وحققت مكاسب سوقية 24.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.97% إلى مستوى 17665.29 نقطة خلال شهر يونيو 2023، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 8.79%عند مستوى 3535.71 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 7.53%، عند مستوى 5197.46 نقطة خلال شهر يونيو، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.72% عند مستوى 3262 نقطة.

رأس المال السوقي وقيم التداول

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، تحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في بورصة مصر مكاسب 24.8 مليار جنيه، مسجلاً 1.162 تريليون جنيه خلال يونيو 2023.

فيما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 69.2 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2023 بحجم تداول 20.96 مليار سهم من خلال 1.52 مليون صفقة.