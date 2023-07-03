ميزات متطورة لسماعات آبل الجديدة.. يمكنها قياس السمع ودرجة الحرارة

تفكر شركة آبل في الوقت الحالي في إحداث طفرة وتغيير كبير في خطط إنشاء AirPods Pro، وذلك وفق تقرير من «بلومبرج»، يوضح تفاصيل العديد من الميزات الجديدة التي قد تظهر في التكرار المستقبلي.

اختبار صحة السمع باستخدام نغمات وأصوات

وفقًا للتقرير، تعمل Apple على ميزة يمكنها اختبار صحة السمع لمن يرتدي السماعات الخاصة بها، من خلال تشغيل نغمات وأصوات مختلفة.

ويمكن أن تكون هذه الميزة مشابهة للطريقة التي تتحقق بها ميزة ECG في ساعات أبل من مشاكل القلب، وتطبيقات الجهات الخارجية التي تجري اختبار سمع مشابه، وعقدت Apple اجتماعًا مع مطوري التطبيق قبل بضع سنوات.

إمكانية قياس درجة الحرارة عبر قناة الأذن

وتفكر Apple أيضًا في تقديم ميزة يمكن أن تحدد درجة حرارة جسم مرتديها عن طريق قياس درجة الحرارة في قناة الأذن، ويمكن للشركة القيام بذلك بالفعل على طرز Apple Watch الأحدث ، لكن بيانات درجة الحرارة التي تم جمعها باستخدام AirPods Pro قد تكون أكثر دقة.

من غير الواضح متى ستأتي هذه الميزات ، التي سمعنا عنها من قبل، حيث قامت Apple بتحديث AirPods Pro في عام 2022 ، بعد إطلاق النسخة الأصلية في عام 2019 ، مما يعني ضمناً دورة ترقية مدتها ثلاث سنوات.