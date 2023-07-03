توريد 136 ألف طن قمح لصوامع وشون أسيوط منذ بدء موسم الحصاد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 135 ألفا و845 طنا من القمح المحلي لـ28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع موزعة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

متابعة يومية لأعمال التوريد القمح

وأكد محافظ أسيوط، متابعته المستمرة واليومية أعمال التوريد لكافة المواقع التخزينية سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات التنفيذية المعنية في هذا الشأن، لتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات.

الكميات الموردة من القمح

من جانبه، أوضح رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة فى تزايد مع انتهاء موسم الحصاد، حيث تم توريد 50490 طنا بشون البنك الزراعي المصري، و21723 طنا و323 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، إضافة إلى 42086 طنا و473 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب، و9187 طنا و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، و10950 طنا و447 كجم، إنتاج التقاوي / إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 135 ألفا و845 طن قمح.