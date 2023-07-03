تحرير 148 مخالفة وضبط 5 تجار لبيعهم سكر تمويني ناقص الوزن في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تحرير 148 مخالفة تموينية خلال عدة حملات مفاجئة على المناطق الصناعية، ومنافذ البيع المختلفة بقرى ومراكز المحافظة، وذللك ضمن الحملات المكثفة بالتنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء.

تحرير 148 مخالفة تموينية

وأشار المحافظ، في بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة، اليوم الاثنين، إلى أن الحملات المكثفة واليومية لمديرية التموين بأسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف، بالاشتراك مع الادارات التموينية أسفرت عن تحرير 148 مخالفة تموينية متنوعة، تمثلت في ضبط خمس تجار تموينيين لحيازتهم وتسليمهم سكر تموين ناقص الوزن للمواطنين.

تقرير إثبات حالة

كما تم تحرير 141 تقرير إثبات حالة ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن وتوقف عن الإنتاج، وتجميع وتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم بدون وجه حق بقصد بيعها في السوق السوداء، وعدم وجود لوحة وذلك خلال حملات مفاجئة بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وإدارات التموين وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية، حيث تم مصادرة البضاعة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.