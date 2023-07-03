«معلومات الوزراء»: متوقع زيادة حجم سوق الألعاب الإلكترونية 546 مليار دولار في 2028

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الألعاب الإلكترونية اتضحت أهميتها في خلق آفاق اتصال جديدة بين البشر في جميع أنحاء العالم خلال جائحة «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنّ تطبيقات الألعاب الإلكترونية أصبحت ساحة تنافسية تجذب الملايين من الأشخاص؛ ما ساعد في تحويلها إلى صناعة تنمو يومًا تلو الآخر.

حجم سوق الألعاب الإلكترونية 203.12 مليارات دولار في 2021

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ حجم سوق الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو 203.12 مليارات دولار عام 2020، ومن المتوقع أن يبلغ حجم هذه السوق نحو 546 مليار دولار عام 2028.

تصدر ألعاب الهواتف الذكية قائمة قنوات استهلاك الألعاب

ولفت المركز إلى أنّ عدد الذين يمارسون هذه الألعاب وصل إلى 2.69 مليار شخص حول العالم عام 2020، مشيرا إلى تصدر ألعاب الهواتف الذكية قائمة قنوات استهلاك الألعاب بنسبة 41%، وبقيمة تجاوزت 76.4 مليار دولار، تلتها الألعاب المنزلية الموصلة بشاشة التليفزيون بنسبة 25%، وبقيمة 34.6 مليار دولار.

دخول التقنيات الناشئة فى صناعة الألعاب الإلكترونية

وأشار إلى أنه لم تعد الصناعة مقتصرة فقط على الألعاب الإلكترونية، بل أصبحت هناك عمليات تجارية تتم بها، مثل عمليات البيع الإلكتروني غير الملموس NFT«الرموز غير قابلة للاستبدال»، إضافة إلى دخول التقنيات الناشئة في قلب هذه الصناعة، مثل «تقنية البلوك تشين، وتقنية الذكاء الاصطناعي، وتقنية الميتافيرس»، لذلك تعد صناعة الألعاب الإلكترونية فرصة واعدة للاستثمار بها.