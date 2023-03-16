كرم جبر: الألعاب الإلكترونية تعد أبرز التحديات التي تواجه الإعلام العربي

حذر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خطورة الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي تهتم بالقضايا الأساسية ومنها قضايا الألعاب الإلكترونية، والتي أصبح الشباب يتعاطوها الآن، على حد تعبيره.

أغلب الدول العربية قدمت دراسات حول الألعاب الإلكترونية وخطورتها

وأوضح «جبر» خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» من الكويت، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن أغلب الدول العربية قدمت دراسات حول الألعاب الإلكترونية وخطورتها، لافتًا إلى أن الألعاب الإلكترونية غزت جميع البيوت حاليًا.

واعتبر كرم جبر أن مسألة الألعاب الإلكترونية، إحدى التحديات التي تواجه الإعلام العربي من المحيط للخليج، خاصة أن منع وحجب هذه الألعاب لن يحل المشكلة، لكن الحل توفير بديل للشباب.

جرائم عنيفة بشعة ترتكب في المجتمعات العربية تكون بمحاكاة هذه الألعاب

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خطورة الألعاب الإلكترونية، لافتًا إلى أن هناك ألعابا مضرة، مؤكدًا أن هناك جرائم عنيفة بشعة ترتكب في المجتمعات العربية تكون بالمحاكاة من جرائم تحدث في تلك الألعاب، لذلك تحتاج إلى مواجهة عربية لأنها ليست شأن دولة بعينها.