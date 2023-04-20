 وزير الشباب يضع حجر أساس صالة الألعاب الإلكترونية بالمنصورة

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة، تضمنت مشروع تطوير مجمع الملاعب المتعددة وصالة الجمباز وحمام السباحة والتعرف على آخر المستجدات الإنشائية بالمركز، وذلك في إطار جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية.

صالة الألعاب الإلكترونية بنادي جزيرة الورد

وخلال وضعه لحجر أساس صالة الألعاب الإلكترونية بنادي جزيرة الورد الرياضي، أثني الدكتور أشرف صبحي، على المجمع الجديد والمنشآت الجديدة والمطورة، أعقبها التقاط الصور التذكارية مع شباب ونشء ورواد النادي.

وأشار وزير الرياضة إلى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، قائمة على فكرة الجذب للشباب والمواطنين بشكل عام، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة التي تهدف في المقام الأول لجذب الشباب للمراكز.

وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالإنشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

رافق الوزير خلال جولته، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتورة مني عثمان وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة، الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، الدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي.