الرئيس الأوكراني: الجيش يحرز تقدما رغم الأوضاع الصعبة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ الجيش يُحرز تقدمًا في هجومه المضاد لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، رغم الصعوبات التي يواجهها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضح زيلينسكي، عبر حسابه على تليجرام اليوم، أنّ الأسبوع الماضي كان صعبًا على الخطوط الأمامية، لكننا نحرز تقدمًا ونتقدم خطوة بخطوة، موجّهًا الشكر لكل من يدافع عن أوكرانيا، وكل من يقود الحرب من أجل تحقيق الانتصار.

وأضاف أنّ قوات كييف تقدمت في اتجاه باخموت شرق أوكرانيا، وأنّ القوات الروسية تهاجم في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا في منطقة دونيتسك.

وتابع: «أوكرانيا استعادت 9 كيلومترات مربعة الأسبوع الماضي، بمحاذاة الجبهة الشرقية، نتيجة لتحسن الموقف العملياتي (التكتيكي) واصطفاف خط الجبهة».