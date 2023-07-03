أخبار روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع وغارة على مبنى في «سومي»

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية إنَّ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد اعترف بصعوبة الوضع على الأرض بالنسبة للقوات الأوكرانية، متابعة في تقرير لها أنَّ زيلينسكي أقرّ، اليوم، بشراسة المعارك التي تخوضها قواته المسلحة ضد القوات، لكنه حاول أن يضيف بعض الكلمات المشجعة في بيانه.

«سي إن إن» تستعرض آخر التطورات الميدانية في أزمة روسيا وأوكرانيا

وأوضح تقرير «سي إن إن»، الذي استعرض آخر التطورات الميدانية في الأزمة الأوكرانية أن زيلينسكي ذكر في بيان: «الأسبوع الماضي كان صعبا في الخطوط الأمامية.. لكننا نحرز تقدما، نحن نتقدم خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافع عن أوكرانيا، وكل من يقودانا لنصر أوكرانيا!».

غارة بمسيرة روسية على مبنى سكني في «سومي»

من جهة أخرى، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى سكني في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون اليوم الإثنين، إذ أكد رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك ، الهجوم على المبنى المكون من خمسة طوابق وذلك من خلال إفادة على تطبيق تليجرام ونقلتها «سي إن إن».

إسقاط 13 مسيرة روسية

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنَّها أسقطت 13 طائرة من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم، وأضاف سلاح الجو الأوكراني في بيان، إنَّه لم تقع إصابات وأن الطائرات المسيرة المتبقية لم تصل إلى أهدافها، وذلك بحسب «سي إن إن».