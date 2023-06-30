الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا

قال المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدات المالية والعسكرية للمدة التي يتطلبها الأمر، وأصدر المجلس الأوروبي، بيانا بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد، أكد خلاله مواصلة تقديم دعم مالي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها لأطول فترة ممكنة، وذلك حسبما ذكر الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، وأضاف البيان: «نؤكد من جديد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم عسكري مستدام لأوكرانيا خلال المدة التي يتطلبها الأمر، لا سيما من خلال بعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي ومرفق السلام الأوروبي».

تقييم التقدم الذي تم إحرازه في تقديم مساعدات عسكرية سابقة

وجاء في البيان أن المجلس أجرى تقييما للتقدم الذي تم إحرازه فيما يخص شراء وتسليم الذخيرة المدفعية والقذائف والصواريخ لأوكرانيا، ويؤكد أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء للمساعدة في تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الملحة، دون المساس بالطابع المحدد لسياسة الأمن والدفاع لبعض الدول الأعضاء، ومع مراعاة المصالح الأمنية والدفاعية لجميع الدول الأعضاء.

ضمان أكبر دعم دولي ممكن

وأكد قادة الاتحاد الأوروبى أن الدول الأعضاء، سيكثفون جهود التوعية الدبلوماسية وسيواصل التعاون مع أوكرانيا والدول الأخرى لضمان أوسع دعم دولي ممكن، للمبادئ والأهداف الرئيسية لصيغة السلام الأوكرانية، وتابع البيان أي مبادرة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا يجب أن تستند إلى الاحترام الكامل لاستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.