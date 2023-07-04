تعرف على فضل الدعاء بعد الانتهاء من الطاعات.. سنة عن النبي

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من الأدعية عقب انتهاء الصلاة كونه توقيت مستحبا إذ يتقرب فيه المؤمن من ربه ويطلب منه قضاء حوائجه وتساءل البعض عن فضل الدعاء بعد الانتهاء من الطاعات.

فضل الدعاء بعد الانتهاء من الطاعات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية، الإجابة عن تساءل فضل الدعاء بعد الانتهاء من الطاعات وفقا لما أعلنت عنه دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني إذ قالت الدار يستحب الدعاء بعد الانتهاء من العبادات ومن فضل الله على عباده أنْ جعل لهم هيئاتٍ وأحوالًا وأمكنةً وأزمنةً يكون فيها الدعاء أقرب للقبول وأرجَى للإجابة؛ ومن هذه المواطن: خواتيم العبادات والطاعات، ويستحب دعاء المسلم لنفسه ولغيره؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للحاج عند تمام حجه، ولصائم رمضان عند فطره وغير ذلك.

خواتيم العبادات والطاعات من مواطن قبول الدعاء

بيَّن الشرع أنَّ هناك هيئاتٍ وأحوالًا وأمكنة وأزمنة يكون فيها الدعاء أقرب للقبول وأرجَى للإجابة، وأنها من نفحات الله تعالى على عباده؛ ومن مواطن استجابة الدعوات: خواتيم العبادات والطاعات.