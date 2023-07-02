هل هناك دعاء لما بعد أيام العيد؟.. أزهري يوضح

يعتاد الكثير من المسلمين على ترديد الأدعية طوال أيام العيد باعتبارها أياما مفترجة وطريق للقرب إلى الله سبحانه وتعالي لدعائه وطلب قضاء حوائجهم، لكن هل هناك دعاء محدد يمكن ترديده بعد انتهاء أيام العيد؟

دعاء ما بعد أيام العيد

وتجيب الوطن خلال السطور الآتية عن التساؤل عن وجود دعاء محدد يمكن ترديده بعد انتهاء أيام العيد، حيث قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إنه لا يوجد دعاء محدد لترديده عقب انتهاء أيام العيد وأكد الشيخ أن الدعاء مستباح في أي وقت.

وأوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا قائلا: «يحق للمسلم أن يطلب ما يشاء من ربه من خير الدنيا والأخرة والأمر فيه سعة».

أدعية يمكن ترديدها بعد انتهاء العيد

ومن الأدعية الممكن ترديدها عقب انتهاء أيام العيد الأدعية الأتية:

1- اللهم ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق.

2- يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب.

3- اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق.

4- اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب.

5- اللهم ياباسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير.

6-اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه.

7- اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين.

8-اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك.

9-اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل.

10-اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد.

11-اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك.

12-اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير.

13-اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون