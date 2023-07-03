إحالة لصين سرقا شقة في الزاوية الحمراء للجنايات

قررت جهات التحقيق بالنيابة الكلية، إحالة شخصين لمحكمة الجنايات بالقاهرة بعد تكوينهما تشيكلا عصابيا لسرقة المساكن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، مع استمرار حبسهما لحين تحديد أولى جلسات محاكمتهما.

سرقة مجموعة من الأجهزة الكهربائية

ترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، بأنه عقب عودته للشقة سكنه اكتشف سرقة مجموعة من الأجهزة الكهربائية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات

وقال المحامي هشام إبراهيم لـ«الوطن»، إنّ الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، بأنه من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.