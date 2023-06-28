إحالة متهمين بسرقة شقة سكنية في أكتوبر إلى الجنايات

أمرت جهات التحقيق، بإحالة شخصين لمحكمة جنايات الجيزة، لاتهامهما بسرقة شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، مع استمرار حبسهما لحين تحديد أولى جلسات محاكمتهما.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تعليقًا أشارت خلاله صاحبة الحساب، إلى سرقة شخص هواتف محمولة وأجهزة حاسب آلي محمولة ومبلغ مالي، من منزل شقيقتها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

4 هواتف محمولة وجهازي لاب توب

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أبريل الماضي، ورد بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من زوج شقيقة صاحبة الحساب ومقيم بدائرة القسم، بتعرضه لواقعة سرقة 4 هواتف محمولة وجهازي لاب توب وحقيبة لاب توب ومبلغ مالي من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب التسلق، وبعرض المضبوطات على المجني عليه، تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات

وقال المحامي هشام إبراهيم والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، أنه من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.