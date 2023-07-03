مصرع عامل سقط من الطابق الرابع لاختلال توازنه في أكتوبر

لقى عامل مصرعه بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع في أثناء نزوله من السطح إلى شقته، ونُقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط شخص من الطابق الرابع

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إخطارًا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بسقوط شخص من ارتفاع ووفاته، وانتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

المجني عليه حاول دخول شقته من السطح

وتبين من الفحص العثور على جثمان عامل، 27 عامًا، إثر سقوطه من الطابق الرابع لاختلال توازنه، وبسؤال الشهود أفادوا بأنه فقد مفتاح شقته وحاول دخول شقته من السطح فسقط جثة هامدة في الحال.

ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.