«أمن القاهرة» يضبط 4 هواتف محمولة بحوزة شخصين تخصصا في السرقة بأسلوب الخطف

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج في مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين يقيمان في محافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وعثرت بحوزتهما على 4 هواتف محمولة.

وعند سؤالهما عن مصدر الهواتف المحمولة، أقرا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأشار إلى أن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة.