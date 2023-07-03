عمرو مصطفى ضيف إيمان الحصري في «مساء dmc» الليلة

يحل اليوم الفنان عمرو مصطفى ضيفا على برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة «dmc» في التاسعة مساء للحديث عن الأعمال الوطنية ودور القوى الناعمة في إنقاذ الهوية المصرية من ظلام الجماعات الإرهابية.

عمرو مصطفي يروج لحقلته مع إيمان الحصري

وحرص عمرو مصطفي على الترويج للحلقة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «3-7 يوم جميل انتظروني بإذن الله اليوم الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc نتحدث عن الأعمال الوطنية لمدة نصف ساعة في حب مصر».

وكان الفنان عمرو مصطفى، طرح أغنية جديدة بالتعاون مع الفنانة مي فاروق تحت عنوان «أفتكرلك إيه»، عبر منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، إذ وصفها العديد من الجمهور بأنها أغنية من زمن الفن الجميل.