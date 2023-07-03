إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة مسرعة في الطالبية

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالطالبية، صدمتهم سيارة مسرعة خلال مرورها في الشوارع الداخلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجود مشاجرة بمنطقة بركة الرمل

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة في بركة الرمل بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الرائدين محمد عطية وإسلام البندراري معاوني القسم والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

تفاصيل المشاجرة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين وإصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب أن شخص من أحد الأطراف يقود سيارته بسرعة جنونية داخل الشوارع الداخلية، فقام أحد الأشخاص بمعاتبته فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وتدخل باقي الأطراف لمناصرة ذويهم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى القبض على أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله الرائد محمد حبيب معاون المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.