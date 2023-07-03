«حماة الوطن» بمطروح: انطلاق فعاليات تعليم اللغة الفرنسية مجانا للشباب

نظم أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح، دورات اللغة الفرنسية للشباب من أبناء محافظة مطروح، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، وأعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، انطلاق الكورس المجاني في اللغة الفرنسية للطلبة في الإجازة الصيفية، من خلال أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، ضمن سلسلة الدورات المجانية في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وذلك استمرارًا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور لتجهيزهم لسوق العمل.

دورات مجانية للشباب

وقال النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان اليوم، إنّ الدورات المجانية للشباب انطلقت في الأول من يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف شهر يوليو خلال الإجازة الصيفية، وتستهدف استفادة أبنائنا الطلاب والطالبات وشباب المحافظة خلال إجازة نهاية العام، طبقا لتعليمات اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي.

313 طالبًا يشاركون في الدورات

وأوضح محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح، أنّ إجمالي عدد المتقدمين 313 طالبا، موزعين كالتالي، 193 في اللغة الإنجليزية، 80 في اللغة الفرنسية، 30 في اللغة الإيطالية، 60 طالبا في قائمة الانتظار، وجرى عمل اختبارات لتحديد مستوى قبل بداية الدورات، ويقدم دورة اللغة الإنجليزية محمد عبد الشافي، واللغة الفرنسية ريحاب محسن وياسر أنيس واللغة الإيطالية نهى سمير.