استشاري نفسي عن كورسات اللغات والبرمجة للأطفال: تعزز قدرتهم الاستعابية

نصحت الدكتورة إيمان ممتاز، استشاري الصحة النفسية، الأهالي بضرورة استغلال فترة الإجازة، لتحسين المهارات والقدرات العقلية والبدنية للأبناء.

استشاري نفسي: القراءة أكثر الطرق تشجيعا للخيال

وأضافت استشاري الصحة النفسية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المُذاع على قناة «TeN»، أنّ القراءة واحدة من أكثر الطرق التي تشجع الخيال لدى الأبناء، وتساعد على تعزيز قدرتهم الاستيعابية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة لاستغلال الطاقة والنشاط عند الأطفال.

استشاري الصحة النفسية: كورسات تعلم اللغات مهمة

وأكدت استشاري الصحة النفسية، أنّ كورسات اللغات مهمة جدا في هذا العصر، لأنها تعمل بشكل كبير على التواصل بين الثقافات واللغات المختلفة، وأنّه من الضروري حرص أولياء الأمور عليها، بالإضافة إلى تعلم لغة البرمجة والذكاء الصناعي في سن صغيرة، خاصة وأن البرمجة ستكون أساس كافة الصناعات والأعمال في المستقبل.