محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023 - 2024 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، في بيان، أنه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية ومن ثَم تحديد مجموع القبول كالتالي:

إدارة الخارجة التعليمية:

*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية (بنين) 210 درجات.

* مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات 140 درجة.

*مدرسة المروة الثانوية التجارية 230 درجة (بنين وبنات).

* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 200 درجة للبنين و240 درجة للبنات.

إدارة الداخلة التعليمية:

* مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة.

* مدرسة موط الثانوية للبنات 140 درجة.

* مدرسة موط الثانوية التجارية 255 درجة بنين وبنات.

* مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات.

إدارة الفرافرة التعليمية:

* مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 200 درجة بنين و230 بنات * مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية 220 للبنين و200 للبنات.

* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

إدارة بلاط التعليمية:

* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

إدارة باريس التعليمية:

*مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين وبنات.

هذا وقد تقرر بدء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي (العام - والفني) للعام الدراسي، اعتبارًا من غدً الثلاثاء حتى السبت 22 يوليو 2023، من خلال الرابط التالي: https://tansiksec.emis.gov.eg////auth/login