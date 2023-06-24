محافظ القليوبية يعتمد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنسيق المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي بالتعليم الفني بالمحافظة، «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي ومزدوج» للعام الدراسي القادم 2023-2024، للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بنين وبنات، والإعدادية المهنية «دور أول» من مدارس محافظة القليوبية فقط.

وأوضح محافظ القليوبية أنه يتم تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الخميس 6 يوليو وحتى الخميس 10 أغسطس 2023، للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول 2022-2023 من مدارس القليوبية، فقط مع السماح بتقدم الطلاب إلى المدارس التي يرغبونها دون التقيد بشرط الإدارة التعليمية تيسيرا على ذويهم.

تنسيق مدارس التعليم الثانوي الصناعي

وأعلن محافظ القليوبية أن تنسيق مدارس التعليم الثانوي الصناعي كالتالي:

- مدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بالخانكة، الإعدادية العامة، 190 درجة وللمهني 175 درجة.

- مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات، الإعدادية العامة، 185 درجة.

- مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات بطحلة بمدينة بنها، الإعدادية العامة، 180 درجة وللمهني 170 درجة.

- مدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات ببنها، الإعدادية العامة، 200 درجة.

- مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات بطوخ، الإعدادية العامة، 205 درجات.

- مدرسة برشوم الثانوية الصناعية بنات بطوخ، الإعدادية العامة، 190 درجة.

- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات بمشتهر طوخ، الإعدادية العامة، 200 درجة.

- مدرسة كفر شكر الصناعية بنات الإعدادية العامة 195 درجة وللمهني 180 درجة.

- مدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بالقناطر الخيرية الإعدادية العامة 175 درجة.

- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات الإعدادية العامة 195 درجة وللمهني 170 درجة.

- مدرسة الشهيد محمد ياسر حسني الصناعية بنات بقليوب الإعدادية العامة 205 درجات.

- مدرسة عرب الصوالحة الثانوية الكهربائية بنين بشبين القناطر الإعدادية العامة 180 درجة.

- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بشبين القناطر، الإعدادية العامة، 180 درجة.

- مدرسة أجهور الثانوية الصناعية بنين بمدينة قها، الإعدادية العامة، 185 درجة.

- مدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح الصناعية بنات بالخانكة، الإعدادية العامة، 195 درجة والمهني 170 درجة.

- مدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بحي شرق شبرا الخيمة، الإعدادية العامة، 185 درجة.

- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة، الإعدادية العامة، 190 درجة وللمهني 170 درجة.

- مدرسة القناطر الخيرية الصناعية البنات، الإعدادية العامة، 195 درجة وللمهني 170 درجة.

- مدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات، الإعدادية العامة 185 درجة.

- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة، الإعدادية العامة، 190 درجة.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضح المحافظ أن تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم التقدم إليها وفق الشروط المعلن عنها بإشراف وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للوزارة، أما المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطة مياه مسطرد طبقا لشروط إعلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بحد أدنى 260 درجة.

مدارس التعليم الثانوي الزراعي

وأشار المحافظ أن تنسيق مدارس التعليم الثانوي الزراعي كالتالي:

- مدرسة الخانكة الثانوية الزراعية، الإعدادية العامة، 155 درجة للبنين وللمهني 140 درجة للبنين والبنات، وتطبق نظام الجدارات المهنية.

- مدرسة مسطرد الثانوية الفنية الزراعية بحي شرق شبرا الخيمة، الإعدادية العامة، بنين 190 درجة وبنات 175 درجة، وتطبق نظام الجدارات الفنية «تصنيع غذائي».

مدارس وفصول التعليم والتدريب المزدوج

وأوضح محافظ القليوبية أن تنسيق مدارس وفصول التعليم والتدريب المزدوج كالتالي:

- مدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة، الإعدادية العامة للبنين والبنات 160درجة، (فصول ملحقة بالمدرسة).

- مدرسة ماي واي الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالعبور، الإعدادية العامة، للبنين والبنات 190 درجة، (مدرسة داخل مصنع).

- مدرسة أحمد عرابي الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالعبور، الإعدادية العامة، للبنين والبنات 160 درجة، (مدرسة داخل مزرعة).

- مدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج باسكو بحي شرق شبرا الخيمة، الإعدادية العامة للبنين والبنات 160 درجة، (مدرسة مستقلة).

- مدرسة المقاولون العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بحي شرق شبرا الخيمة، الإعدادية العامة بنين وبنات، 250 درجة (مدرسة داخل مصنع).

- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة، الإعدادية العامة، 160 درجة، (فصول ملحقة بالمدرسة).

- مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنات، الإعدادية العامة، 160 درجة، (فصول ملحقة بالمدرسة).

- مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات ببنها، الإعدادية العامة، 160 درجة، (فصول ملحقة بالمدرسة).

- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود الصناعية بنات، الإعدادية العامة، 160 درجة، (فصول ملحقة بالمدرسة).

- مدرسة القناطر الخيرية الثانوية الصناعية بنات، الإعدادية العامة، 160 درجة، (فصول ملحقة بالمدرسة).

- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات، الإعدادية العامة، 160 درجة، (فصول ملحقة بالمدرسة).

مدارس التعليم الثانوي التجاري والفندقي

وأضاف المحافظ أن تنسيق مدارس التعليم الثانوي التجاري والفندقي كالتالي:

- المدارس الثانوية التجارية 165 درجة للبنين و160 درجة للبنات، (جميع الإدارات)

- مدرسة القناطر الخيرية التجارية المشتركة 190 درجة للبنين و160 درجة للبنات.

- مدرسة بلتان التجارية المشتركة بطوخ 185 درجة للبنين و160 درجة للبنات.

- باقي المدارس التجارية المشتركة 170 درجة للبنين و160 درجة للبنات، (جميع الإدارات).

- مدرسة فؤاد محي الدين التجارية بنات بطوخ 170 درجة.

- مدرسة العمار التجارية المشتركة بطوخ 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات.

- مدرسة العبور التجارية المشتركة 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات.

- مدرسة سنهرة التجارية المشتركة بقها 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات.

- مدرسة ورش أبو زعبل التجارية المشتركة بالخانكة، 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات.

- مدرسة طحوريا التجارية المشتركة بشبين القناطر، 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات.

- مدرسة الشهيد مصطفى لطفي التجارية بنات بحي غرب شبرا الخيمة 200 درجة.

- مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية المشتركة بحي غرب شبرا الخيمة 210 درجات للبنين و195 للبنات.

- مدرسة بنها الفنية التجارية المشتركة 210 درجات للبنين و195 للبنات.

أما المدارس الفندقية كالتالي:

- مدرسة القناطر الخيرية الفندقية 220 درجة للبنين و210 درجات بنات.

- مدرسة بنها الفندقية 220 درجة للبنين و210 درجات للبنات.

- مدرسة شبرا الفندقية بحي شرق شبرا الخيمة 220 درجة للبنين و210 درجات للبنات.