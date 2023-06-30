أستاذ مناهج: مخصصات التعليم الفني ارتفعت بنسبة 233% بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه تم تطوير المناهج الخاصة بالمرحلة الابتدائية ووضعها في إطار المنافسة العالمية، وفي إطار تقديم المفاهيم والمهارات الأساسية والضرورية اللازمة لتعليم أساسي يشمل جميع أبناء مصر دون تفرقة.

زيادة في مدارس التعليم الفني

وأضاف شحاتة خلال الفيلم الوثائقي «30 يونيو.. إرادة شعب»: «كما زادت مخصصات التعليم الفني بنسبة بلغت 233% حيث ارتفعت من 15 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 50 مليار جنيه عام 2022، وواكب ذلك زيادة في مدارس التعليم الفني بنسبة بلغت 33% ليتناسب وما تشهده مصر من مشروعات قومية تحتاج لمزيد من الأيادي العاملة المُدربة».

التعليم الفني

كما أكد الدكتور حسن شحاتة أن التعليم الفني شهد طفرة وأصبح هناك شراكة وبروتوكولات بين مصر وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وغيرها، بالإضافة إلى تدريب العاملين في تلك المدارس.