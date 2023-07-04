حميد الشاعري ينعى علاء عبدالخالق: «وجعت قلبي يا صديق العمر»

أعرب الفنان حميد الشاعري عن صدمته إزاء وفاة صديقه المطرب الكبير علاء عبدالخالق، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

ونعى حميد الشاعري، علاء عبد الخالق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق، وجعت قلبي ياعلاء، إنا لله وإنا اليه راجعون.

فيما نعى الفنان محمد دياب، المطرب علاء عبد الخالق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فكتب: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع السلامة يا أستاذ يا طيب يا محترم، ربنا يرحمك، بالله عليكم ادعوا له بالرحمة.

وكان الفنان حسام حسني قد أعلن نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، داعياً متابعيه بالترحم على صديقه الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق قد احتفل بزفاف ابنته قبل أشهر قليلة، وذلك بمشاركة عدد من أصدقائه من نجوم الثمانينات، وأبرزهم حميد الشاعري،