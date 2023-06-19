الفنان محمد دياب يروج لحلقة «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس

روّج الفنان محمد دياب عبر حسابه في موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لظهوره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، الليلة.

ونشر دياب مجموعة صور من كواليس الحلقة وعلق عليها قائلا: «الليلة مع صاحبة السعادة الساعة 11 مساءً على dmc».

مسلسل تحت الوصاية

وشارك الفنان محمد دياب خلال السباق الرمضاني الماضي، خلال مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي، وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.