أحمد فايق ينعى علاء عبدالخالق بكلمات مؤثرة: «زينة شباب التسعينات مات»

نعى الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق المطرب الراحل علاء عبدالخالق بكلمات مؤثرة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حبينا فيه شكله المصري قوي

وكتب فايق: «زينة شباب التسعينات مات، وفاة علاء عبد الخالق النهاردة ضربة كسرت ضهر جيلنا كله، حبينا فيه صوته وكلماته والحانه، ونظارته اللي ادته وقار ماكانش عند حد، حبينا فيه شكله المصري قوي، لا هو تخين ولا رفيع، لا طويل ولا قصير، لا أبيض ولا أسود، ولا عنده عضلات منفوخة، حبينا فيه ستايله اللي شبه الطبقة الوسطى، جيلنا كله دلوقتي في طيارة ورق، محدش عارف رايحة فين وجاية منين، ربنا يرحمك ويطبطب عليك ياعلاء».

الظهور الأخير لعلاء عبدالخالق

وكان الفنان حسام حسني قد أعلن نبأ وفاة علاء عبدالخالق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل علاء عبد الخالق قد احتفل بزفاف ابنته قبل أشهر قليلة، وذلك بمشاركة عدد من أصدقائه من نجوم الثمانينات، وأبرزهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق.