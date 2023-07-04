حسن عبد المجيد ينعى علاء عبد الخالق: «خبر وفاته أحزنني.. وكان في منزلة أخويا»

نعى حسن عبد المجيد، الفنان علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، دام لفترة طويلة.

وقال «عبد المجيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الخبر بالنسبة له كان بمثابة الصاعقة وأن علاء عبد الخالق كان أخا له.

حسن عبد المجيد حزين على وفاة علاء عبد الخالق

وتابع أنه موجود حاليا في أسوان، «ولكني أحاول أن أحضر الجنازة وإذا لم ألحق سأكون أول الحضور بالعزاء».

توفي منذ قليل نجم التسعينات الفنان علاء عبد الخالق عن عمر يناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، دام لفترة طويلة.

الفنانين ينعون علاء عبد الخالق

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي علاء عبد الخالق، أبرزهم حميد الشاعري الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي ياعلاء، أنا لله وإنا إليه راجعون».