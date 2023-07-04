إحالة المتهمين بسرقة «توك توك» في المرج للجنايات

قرر المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، بإحالة مسجل خطر وشقيقه لمحكمة جنايات القاهرة، لقيامه بسرقة مركبات «توك توك» بأسلوب التخدير في المرج، مع استمرار حبسهما لحين تحديد أولى جلسات محاكمتهما.

المتهمين قدموا مأكولات بها أقراص منومة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة مركبات توك توك، بأسلوب التخدير، وقدم أحدهما عقب دخول المجنى عليه للشقة المشار إليها قدموا له مأكولات بها أقراص منومة لتخديره، إلى أن فقد وعيه، وتخلصا منه بمكان العثور عليه، والاستيلاء على المركبة وبيعها لأحد الأشخاص.

استغاثة على فيس بوك

ترجع تفاصيل عندما تداول على فيسبوك منشورا تضمن قيام أحد الأشخاص باستيقاف أحد الصبية سائق مركبة توك توك، والاستيلاء عليها، وبالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وباستدعائه أفاد بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة المرج استوقفه أحد الأشخاص واصطحبه إلى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة وطلب منه مساعدته في نقل تليفزيون، وحال دخول المجني عليه الشقة فقد الوعي، وفوجئ بأنه ملقى بدائرة مركز شرطة أوسيم، وجرى نقله للمستشفى بمعرفة الأهالي.