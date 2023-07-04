إحالة المتهمين بسرقة سائقي التوك توك بالمعصرة للجنايات.. اعرف العقوبة المتوقعة

قرر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بسرقة سائقي التوك توك باستيقافهم بحجة توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة المعصرة، مع استمرار حبسهم لتحديد نظر أولى جلسات محاكماتهم.

يشهرون السلاح الأبيض في وجه السائق

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أنهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع إذ ينتظرون الضحايا في المكان المتفق عليه، وعقب وصولهم يشهرون السلاح الأبيض في وجه السائق لإجباره على ترك التوك توك، ثم تقسيم حصيلة البيع فيما بينهم.

سرقة التوك توك

ترجع التفاصيل أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة الجيزة حال استقلالهم مركبة «توك توك» وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة المركبة المشار إليها من سائق، مقيم بدائرة القسم وعقب قيامه باصطحابهم بقصد توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة القسم، كما أضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.

العقوبة القانونية

قال المحامي أحمد حسن الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 72 من القانون رقم 181 لسنة 2016 في شأن حماية المستهلك، على أنّه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر كما نصت المادة على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.