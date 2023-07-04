عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين وجولاتهم.

المستوطنون أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.