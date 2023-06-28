100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى (فيديو)

أدى 100 ألف مصل صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن عشرات الآلاف، أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في «المسجد الأقصى المبارك»، واحتفلوا في باحات المسجد رغم تضييق قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المشددة في مدينة القدس المحتلة.

من جانبها، نشرت وسائل إعلام فلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خطبة عيد الأضحى المبارك، ألقاها خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.