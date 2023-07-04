تزامنا مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا تعرف عن مدينة جنين؟
كتب:
سحر المكاوى
01:19 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
العدوان على جنين
تجدد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين منتصف ليلة الاثنين، وأسفر عن 7 شهداء و50 مصابا بينهم 10 في حالة خطرة، وفيما يلي معلومات عن مدينة جنين ومخيمها وفقا لشبكة «سكاي نيوز».
معلومات عن مدينة جنين
- جنين أكبر مدن محافظة جنين.
- تقع في شمال الضفة الغربية المحتلة.
- تبعد عن القدس مسافة 75 كيلومترا إلى الشمال.
- تطل جنين على غور الأردن من ناحية الشرق وتقع المدينة على السفح الشمالي لجبال نابلس.
- تأسس مخيم جنين عام 1953 على الطرف الغربي الجنوبي لمدينة جنين في شمال الضفة الغربية.
- تأسس المخيم على مساحة من الأرض تبلغ 0.42 كيلو متر مربع.
مخيم جنين تأسس عام 1953
- يسكن المخيم لاجئون فلسطينيون رحلوا أو اضطروا للرحيل عن ديارهم في منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل عام 1948.
- يبلغ عدد سكان مخيم جنين اليوم نحو 14 ألف لاجئ.
- شهد المخيم العديد من الأحداث خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 والثانية عام 2000.
- شهد المخيم حصار من القوات الإسرائيلية في إبريل 2002.
- استمر القتال داخل المخيم بعد حصاره لمدة 10 أيام منع خلالها جيش الإحتلال الإسرائيلي دخول سيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الطبي والإنساني للمخيم بحسب تقرير للأمم المتحدة.
- على أطراف مخيم جنين، قُتلت الإعلامية شيرين أبو عاقلة بالرصاص أثناء مداهمة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو الماضي.