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تزامنا مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا تعرف عن مدينة جنين؟

كتب:

سحر المكاوى
01:19 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
العدوان على جنين

العدوان على جنين

تجدد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين منتصف ليلة الاثنين، وأسفر عن 7 شهداء و50 مصابا بينهم 10 في حالة خطرة، وفيما يلي معلومات عن مدينة جنين ومخيمها وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

معلومات عن مدينة جنين

- جنين أكبر مدن محافظة جنين.

- تقع في شمال الضفة الغربية المحتلة.

- تبعد عن القدس مسافة 75 كيلومترا إلى الشمال.

- تطل جنين على غور الأردن من ناحية الشرق وتقع المدينة على السفح الشمالي لجبال نابلس.

- تأسس مخيم جنين عام 1953 على الطرف الغربي الجنوبي لمدينة جنين في شمال الضفة الغربية.

- تأسس المخيم على مساحة من الأرض تبلغ 0.42 كيلو متر مربع.

مخيم جنين تأسس  عام 1953

- يسكن المخيم لاجئون فلسطينيون رحلوا أو اضطروا للرحيل عن ديارهم في منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل عام 1948.

- يبلغ عدد سكان مخيم جنين اليوم نحو 14 ألف لاجئ.

- شهد المخيم العديد من الأحداث خلال الانتفاضة الفلسطينية  الأولى عام 1987 والثانية عام 2000.

- شهد المخيم حصار من القوات الإسرائيلية في إبريل 2002.

- استمر القتال داخل المخيم بعد حصاره لمدة 10 أيام منع خلالها جيش الإحتلال الإسرائيلي دخول سيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الطبي والإنساني للمخيم بحسب تقرير للأمم المتحدة.

- على أطراف مخيم جنين، قُتلت الإعلامية شيرين أبو عاقلة بالرصاص أثناء مداهمة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو الماضي.

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بقلم سحر المكاوى