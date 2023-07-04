حملة «100 يوم صحة» تقدم خدمات طبية لـ11 ألف مواطن بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، والتي جرى تنفذها داخل عدد من القرى والمدن، إذ قدمت الأطقم الطبية خدماتها أمس لـ11188 مواطنا، من خلال 165 فريقًا طبيا، قدموا خدمات «فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة».

فعاليات تثقيف صحي

وأوضح محافظ الغربية أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق مبادرة 100 يوم صحة وحتى اليوم بلغ 66 ألفا و720 خدمة طبية، مضيفاً أن المبادرة شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5800 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

سيارات القافلة

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4084 منتفعا، بينما استفادت 4609 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لـ81 حالة والعلاج لعدد 67 منهم إلى جانب فحص 526 سيدة بمبادرة الأم والجنين، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 1758 منتفعة.