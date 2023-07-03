«صحة المنوفية»: المحافظة الأكثر تنفيذا لمستهدفات «100 يوم صحة»

تواصل الفرق الطبية في محافظة المنوفية، جهودها ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، التي أطلقتها وزارة الصحة، حيث تشارك أعداد كبيرة من الأطقم الطبية في المبادرة التي تجوب قرى ومدن المحافظة، من خلال فرق ثابتة وأخرى متحركة.

المنوفية الأولى في مبادرة 100 يوم صحة علي الجمهورية

وأكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، أنّ مبادرة 100 يوم صحة يشارك بها أكثر من 1000 من الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، لتغطية المراكز والمدن في المحافظة، مشيرا إلى أنّ محافظة المنوفية تتصدّر المحافظات على مستوى الجمهورية، لتنفيذ المستهدف من المبادرة وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لـ«الوطن»، أنّه لا توجد أي معوقات في تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة داخل المحافظة، ويتم العمل على استهداف القرى البعيدة عن المدن من خلال الحملات المتنقلة بالسيارات.

وكيل وزارة الصحة يوجّه الشكر للأطقم الطبية

ووجّه عبدالغني، الشكر للأطقم الطبية المشاركة في مبادرة 100 يوم صحة في المنوفية، مشيرا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة من قيادات المديرية للفرق الطبية المشاركة في المبادرة، فضلا عن المتابعة المستمرة من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لتنفيذ المبادرة.