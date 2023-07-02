إقبال على مبادرة «100 يوم صحة» بالمستشفيات والمراكز الطبية بكفر الشيخ

شهدت مبادرة «100 يوم صحة» بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في يومها الثامن، إقبالاً من المواطنين لإجراء الكشف الطبي ضمن جهود فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «100 يوم صحة»، بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع، وخاصةً المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة للأهالي فى القرى والتوابع.

فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ مبادرة «100 يوم صحة» تُقدم خدمات مبادرات «العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج»، علاوةً على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلاً عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

انتظام سير العمل بغرفة الطوارئ

‏وتابعت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أعمال مبادرة «100 يوم صحة»، والتأكد من انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، كما تابعت خطة التأمين الطبي، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة، والمركزية، والنوعية، بالمحافظة خلال إجازة أيام عيد الأضحى المبارك، كما تابع انتظام سير العمل بغرفة الطوارئ، كما تأكدت من كفاءة العاملين بها في متابعة خدمات تحويل حالات الرعاية المركزة، والحضّانات، والغسيل الكلوي، إلى جانب حالات الحوادث، وحالات التحويل إلى المستشفيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة والسكان خّصصت الخط الساخن «15335» للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة» حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.