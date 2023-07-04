«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية مجانية لمدة يومين بمصيف بلطيم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الصحة بكفر الشيخ، ومجلس مدينة مصيف بلطيم، وتستمر اليوم وغدا الأربعاء، وتشمل تخصصات: «الباطنة - الأطفال - الجلدية - النساء - تنظيم الأسرة - الأسنان - العظام – الجراحة».

تقديم الخدمات الطبية بالمجان

وتُقدم القافلة كافة خدماتها الطبية بالمجان من كشف وفحوصات طبية «أشعة - تحاليل - صرف علاج»، وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، أمام الوحدة الصحية بالنرجس.

صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان

ومن المُقرر، أنّ يتم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، كما يجري تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل على أقرب مستشفى للمرضي الذي يحتاجون إلي ذلك لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.