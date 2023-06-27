الكشف على 1500 مريض في قافلة طبية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية داخل قرية ميت العز بمركز ميت غمر، وجرى توقيع الكشف على نحو 1526 مريضًا.

إطلاق قافلة طبية علاجية بالدقهلية

وأضاف في بيان له أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

ووجه «مكين» بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد والاثنين 25، 26 يونيو 2023 في قرية ميت العز مركز ميت غمر، إذ جرى توقيع الكشف على 1526 مريضاً، وضمت 11 عيادة منها عيادة واحدة متنقلة تنظيم أسرة، و10 عيادات داخل الوحدة.

وأضاف أنه جرى توفير معمل طفيليات و أشعة x ray، وجاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 158

أطفال 233

جراحة 177

أنف وأذن 195

عظام 212

اسنان 141

جلدية 181

رمد 117

نسا وتنظيم أسرة 112

وأشار إلى أنه جرى عمل عدد 253 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 106 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 86 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة دولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، و 125 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.