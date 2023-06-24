الكشف على 665 حالة في قافلة طبية بقرية بالشرقية

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائة بمركز منيا القمح أعمالها مساء اليوم السبت، الكشف على 665 حالة من أهالي القرية في 14 تخصصا طبياً.

الكشف على 665 حالة

بدأت العيادات باستقبال الحالات منذ الصباح الباكر ضمن مبادرة حياة كريمة، رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجرى الكشف الطبي على 70 حالة باطنة و55 حالة متوطنة و50 حالة جلدية و45 حالة مسالك و35 حالة جراحة و60 حالة عظام و75 حالة رمد و45 حالة أنف وأذن 40 حالة مخ وأعصاب 35 حالة صدر 35 روماتيزم 90 حالة أطفال و30 حالة قلب.

إطلاق القوافل الطبية التوعوية

قال الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة إن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئيسية «حياة كريمه» واستكمالًا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلي أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات حيث عقدت مديرية الصحة ندوه لطب الأسرة عن أمراض السكر والضغط وكيفية الوقاية وطرق العلاج.

كما شاركت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة للكشف علي نساء القرية وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لهم مجانًا، و نظمت كلية التربية النوعية ورشة عمل عن مبادئ التفصيل وكيفية تصنيع الچيبة الحريمي.