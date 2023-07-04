«التعليم العالي»: خريجو الجامعات التكنولوجية يواكبون سوق العمل

قال عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه أصبح يوجد اهتمام بجودة الخريج من حيث الشهادة ووجود كوادر حيث اصبح الاهتمام بهم أكثر من السابق متابعًا أنه «كان يوجد اهتمام كبير بالكليات النظرية ووجود أعداد ضخمة من الطلبة بها، مبينًا أنَّه بوجود الجامعات التكنولوجية وقوائم الانتظار أصبح العدد أخف وحاليًا أصبح الخريج يعمل داخل مشاريع تخص الدولة.

جامعات أهلية بشراكة أجنبية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية أية جمال الدين، والمُذاع على قناة «DMC»، أنَّ الجامعات الاهلية الجديدة أنشئت بشراكة مع أحدى الجامعات الأجنبية لوجود برامج دراسية حديثة وزيادة مستوى أعضاء هيئة التدريس ووجود انفتاح بالتعليم العالd بمصر ودول العالم.

ولفت إلى أنَّ البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية او الأهلية تركز على الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنتجاته، لوجود خريج به المواصفات التي تحتاجها دول الخارج و لديه نظرة للمستقبل يستطيع من خلالها مواكبة سوق العمل.

الأبحاث العلمية بالخارج وضعت مصر بمكانها الصحيح على خريطة العالم

ووجه المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي نصيحة لطلاب الثانوية العامة، يحثهم بمتابعة مواقع الجامعات الإلكترونية والبرامج التعليمية المتاحة لمعرفة ومواكبة سوق العمل لاختيار التخصص الذي يستطيع من خلاله مواكبة سوق العمل.

وتابع أنَّ البحث العلمي على المستوى الدولي مهم، إذ أنَّ وزارة التعليم العالي لديها برامج لدعم وتحفيز وتشجيع وتكريم الباحثين والأساتذة القائمين على نشر البحث الدولي، وتمكّنهم من وضع مصر على مكانها الصحيح بالخريطة العالمية، لذا أصبحت المرتبة 24 بالتوجه الدولي للأبحاث بعد نشر 44 ألف مشروع بحث على المستوى الدولي.