نموذج محاكاة لامتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة.. اختبر معلوماتك

يترقب طلاب الثانوية العامة، امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة العلمي رياضيات، المقرر عقده غدا، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة، المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، اختبار مستواهم في مراجعة المادة قبل الامتحان، عن طريق الإجابة على نموذج محاكاة لامتحان مادة الرياضيات «الاستاتيكا» للثانوية العامة، استعدادًا للامتحان الثلاثاء المقبل.

وتنشر «الوطن» نموذج أسئلة وإجابات لمادة الرياضيات «الاستاتيكا» للثانوية العامة، بحسب محمد الغبور، خبير الرياضيات.